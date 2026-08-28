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Pronóstico en Neuquén: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo cubierto, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Noroeste 18 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Norte 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 23 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol19:06
Horas de luz11h 6m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:00 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 23 - 49 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 7 - 9 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Oeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Oeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Oeste 14 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Oeste 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Oeste 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Oeste 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noroeste 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Noroeste 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Noroeste 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Noroeste 23 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Suroeste 7 - 47 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Oeste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Norte 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Norte 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Noroeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noroeste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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