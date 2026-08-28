Pronóstico en Neuquén: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 23 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.