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Pronóstico en Neuquén: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Oeste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Suroeste 13 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Noroeste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 15 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:11
Puesta del sol19:34
Horas de luz12h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:11 y se pone a las 19:34, dando aproximadamente 12h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 15 - 31 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Suroeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Suroeste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Oeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Oeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Oeste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Oeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Oeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Oeste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Suroeste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Suroeste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Suroeste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Suroeste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Suroeste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Suroeste 13 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Oeste 11 - 30 km/h 0% Cubierto
19:00 17° 17° Oeste 7 - 23 km/h 0% Cubierto
20:00 16° 16° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Noroeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Noroeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Oeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Oeste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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