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Pronóstico en Neuquén: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo soleado, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Este 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Oeste 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 2 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 20 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol19:15
Horas de luz11h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación15%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 7 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:45 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 11h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 7 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 20 - 27 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 19 - 27 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 20 - 25 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 11 - 25 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 8 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 Este 9 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 Este 8 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 Noreste 7 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Noreste 5 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Noreste 3 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Sureste 0 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Suroeste 2 - 16 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Suroeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Oeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Oeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Oeste 3 - 13 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Noroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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