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Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo cubierto, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 22 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Suroeste 23 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 25 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 12°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol19:10
Horas de luz11h 11m
Fase lunarMenguante
Iluminación15%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 7 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:59 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 11h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 7 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 25 - 45 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 22 - 32 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 20 - 31 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 20 - 33 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 21 - 35 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 23 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 24 - 39 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 22 - 36 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 23 - 41 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 24 - 41 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 24 - 43 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° 10° Oeste 23 - 43 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Suroeste 24 - 43 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Suroeste 25 - 45 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Suroeste 24 - 44 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Suroeste 23 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 10° 10° Suroeste 21 - 40 km/h 0% Cubierto
19:00 Suroeste 18 - 35 km/h 0% Cubierto
20:00 Suroeste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 13 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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