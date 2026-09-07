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Pronóstico en Tucumán: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Sur 4 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Suroeste 5 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 7 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 20°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol19:10
Horas de luz11h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación15%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 7 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:27 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 11h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 7 de septiembre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 7 - 23 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sur 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Sureste 3 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Sureste 4 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Sureste 5 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Este 5 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Este 5 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Este 2 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Suroeste 2 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Sur 4 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Sureste 4 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Sureste 3 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Sur 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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