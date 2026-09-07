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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1 mm), el día se presentará aguanieve con cielo parcialmente nuboso.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo aguanieve con cielo parcialmente nuboso, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 7 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 14 - 57 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 15 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 4 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con aguanieve con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol19:03
Horas de luz11h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación15%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 7 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:59 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 7 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 19 - 58 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 9 - 33 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 9 - 32 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 10 - 33 km/h 30% 0.1 mm Aguanieve con cielo cubierto
04:00 Noroeste 12 - 40 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Oeste 12 - 42 km/h 30% 0.2 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
06:00 Oeste 17 - 52 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Oeste 19 - 58 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Oeste 18 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 14 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 14 - 49 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Suroeste 15 - 47 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Suroeste 16 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 18 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 19 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 18 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 17 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 15 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 13 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 10 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 7 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 5 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 4 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 4 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -1° -1° Noroeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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