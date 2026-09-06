Se va el frío polar, vuelve el buen tiempo y sale el Sol: para qué día se esperan 20 grados en Buenos Aires

Vuelve el buen tiempo y sale el Sol. Foto: NA

El frío polar comienza a perder fuerza en Buenos Aires y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con temperaturas en ascenso, mayor presencia del sol y tardes cada vez más agradables. Después de un lunes con una mínima de 5 °C, el termómetro iniciará una recuperación sostenida.

El cambio se hará evidente desde el martes, pero alcanzará su punto máximo durante la segunda mitad de la semana, cuando la temperatura llegue a los 20 °C. Sin embargo, el alivio no será uniforme: después de la jornada más templada volverán la nubosidad y las máximas más contenidas.

Qué día se esperan 20 °C en Buenos Aires

El viernes 11 de septiembre será el día más templado de la semana en Buenos Aires, con una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C. El cielo parcialmente nublado permitirá una buena recuperación térmica durante la tarde, luego de varias jornadas con temperaturas en ascenso.

Antes de alcanzar esa marca, el termómetro llegará a 19 °C el miércoles y bajará a una máxima de 16 °C el jueves. El viernes retomará la tendencia ascendente y ofrecerá una tarde con características primaverales, aunque la mañana todavía se mantendrá fresca.

Vuelve el sol a la Ciudad. Foto: NA

Por qué suben las temperaturas durante la semana

El ascenso de las temperaturas estará favorecido por una menor influencia del aire frío y una mayor presencia del sol. Después de un lunes con apenas 5 °C de mínima, el ambiente comenzará a templarse gradualmente, permitiendo que las máximas alcancen valores cada vez más agradables.

La recuperación no será completamente lineal, ya que el jueves habrá un descenso transitorio en la máxima. Sin embargo, la estabilidad atmosférica y los períodos de cielo parcialmente despejado impulsarán nuevamente el termómetro hasta los 20 °C el viernes, consolidando el alivio térmico en Buenos Aires.

Qué día conviene aprovechar para hacer planes al aire libre

El viernes aparece como la jornada más favorable para organizar actividades al aire libre, gracias a una máxima de 20 °C, cielo parcialmente nublado y ausencia de lluvias en el pronóstico. Las mejores condiciones se concentrarán durante el mediodía y las primeras horas de la tarde.

El martes también será una buena alternativa, con cielo despejado y una máxima de 17 °C, aunque comenzará con apenas 6 °C. Para evitar el frío matinal, convendrá programar paseos, ejercicios o encuentros al aire libre después del mediodía, cuando el ambiente resulte más confortable.

Cómo sigue el clima esta semana, día por día