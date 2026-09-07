Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 7° para este 7 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 19 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 27°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:24
|Puesta del sol
|19:06
|Horas de luz
|11h 42m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|15%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?
Para este 7 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:24 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 11h 42m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 7 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 19 - 43 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|9°
|9°
|Noreste 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|9°
|8°
|Noreste 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|8°
|7°
|Este 6 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|8°
|7°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|7°
|6°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|7°
|6°
|Noreste 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|7°
|6°
|Noreste 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|7°
|6°
|Noreste 10 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|10°
|8°
|Noreste 10 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|12°
|12°
|Noreste 14 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|14°
|14°
|Noreste 16 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|16°
|16°
|Noreste 18 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|18°
|18°
|Noreste 18 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|19°
|19°
|Noreste 18 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|20°
|20°
|Noreste 18 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|21°
|21°
|Noreste 19 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|21°
|21°
|Noreste 17 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|20°
|20°
|Noreste 15 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|19°
|19°
|Noreste 11 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|17°
|17°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|16°
|16°
|Este 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|15°
|15°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|14°
|14°
|Este 14 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Noreste 14 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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