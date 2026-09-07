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Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Noreste 17 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Este 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 19 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:24
Puesta del sol19:06
Horas de luz11h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación15%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 7 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:24 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 11h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 7 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 19 - 43 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Noreste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noreste 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Noreste 18 - 40 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noreste 18 - 42 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Noreste 18 - 42 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noreste 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Noreste 19 - 42 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Noreste 17 - 41 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Noreste 15 - 38 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Noreste 11 - 32 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Este 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Este 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Este 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Este 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Noreste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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