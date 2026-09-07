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Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Noreste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Noreste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 15 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:11
Puesta del sol18:50
Horas de luz11h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación15%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 7 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:11 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 11h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 7 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 15 - 34 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 10 - 20 km/h 0% Soleado
08:00 Noreste 11 - 20 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 11 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 10° Noreste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Noreste 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Noreste 14 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Noreste 12 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Noreste 11 - 28 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Noreste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Noreste 10 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Noreste 11 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Este 11 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Noreste 11 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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