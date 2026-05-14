Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

El pronóstico para Neuquén este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 7 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Norte 1 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noroeste 3 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Norte 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 16°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:27
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 2m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:27 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 7 - 19 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sureste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 2 - 4 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 1 - 4 km/h 0% Soleado
10:00 Noreste 2 - 8 km/h 0% Soleado
11:00 Norte 2 - 11 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Norte 4 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Norte 5 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Noroeste 6 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Norte 6 - 19 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Noroeste 5 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noroeste 3 - 15 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Este 2 - 10 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Este 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Noreste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Norte 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Norte 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.