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Pronóstico en Neuquén: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
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Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Sureste 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:45
Puesta del sol18:16
Horas de luz9h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:45 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 9h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° Sur 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Sur 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° Sureste 14 - 24 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Sureste 15 - 27 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Sureste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
08:00 Sureste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
09:00 Sureste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sureste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Sureste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Sureste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Sureste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Sureste 14 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Sureste 12 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Sureste 10 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Sureste 9 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Sureste 6 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 Sureste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sureste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sureste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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