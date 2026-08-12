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Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar del clima este 12 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 12 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Este 15 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 16 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 10°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:22
Puesta del sol18:52
Horas de luz10h 30m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 12 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:22 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 12 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 35 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sureste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sureste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Este 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Este 15 - 32 km/h 0% Cubierto
13:00 Este 14 - 32 km/h 0% Cubierto
14:00 Este 13 - 29 km/h 0% Cubierto
15:00 Este 14 - 29 km/h 0% Cubierto
16:00 Este 16 - 32 km/h 0% Cubierto
17:00 Este 15 - 34 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 11 - 28 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 10 - 20 km/h 0% Cubierto
20:00 Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Este 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Este 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Este 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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