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Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar del clima este 12 de octubre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 12 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza a las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 12 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Noreste 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Noreste 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Noreste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:50
Puesta del sol19:47
Horas de luz12h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación4%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 12 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 06:50 y se pone a las 19:47, dando aproximadamente 12h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 12 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Noreste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Noreste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Noreste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Este 8 - 16 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Este 9 - 16 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Este 10 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Noreste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Noreste 14 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Noreste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Noreste 13 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 16° 16° Noreste 14 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 16° 16° Noreste 14 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 17° 17° Noreste 13 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Noreste 13 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Noreste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Noreste 14 - 29 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Noreste 9 - 27 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Noreste 9 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Noreste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Noreste 9 - 21 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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