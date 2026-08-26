comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Villa La Angostura
Villa La Angostura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Neuquén este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 28 - 60 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Oeste 25 - 53 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noroeste 13 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 28 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 0% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol19:05
Horas de luz11h 2m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:03 y se pone a las 19:05, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cubierto con una probabilidad de lluvia de 0% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 28 - 60 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Oeste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Norte 0 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Noroeste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Oeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Oeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Oeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 5 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Noroeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Oeste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Oeste 28 - 58 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Oeste 26 - 58 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Oeste 26 - 54 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Oeste 26 - 55 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Oeste 25 - 53 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Oeste 19 - 48 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Oeste 14 - 35 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Oeste 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Noroeste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noroeste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Noroeste 11 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Neuquéntiempo en Neuquén hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Confirmado:cuándo y a qué hora llega la tormenta Santa Rosa a Buenos Aires

    Confirmado: cuándo y a qué hora llega la tormenta Santa Rosa a Buenos Aires

  2. Evolución del clima en Tucumán:máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

    Evolución del clima en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

  3. El clima complica a Buenos Aires con más días de lluvia:cómo sigue el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional

    El clima complica a Buenos Aires con más días de lluvia: cómo sigue el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Frío intenso en Buenos Aires:cuándo termina la ola polar y qué día la temperatura rozará los 20 grados

    Frío intenso en Buenos Aires: cuándo termina la ola polar y qué día la temperatura rozará los 20 grados
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nardini:“El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 30 o 40 años”

Nardini: “El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 30 o 40 años”

En una semana clave en el Congreso, Javier Milei recibió en Casa Rosada a legisladores de LLA

El nuevo mapa de las rutas nacionales:la estrategia del Gobierno para ceder el mantenimiento a las provincias

Andrés Watson supervisó la renovación del parque lumínico en el barrio número N°68 de Florencio Varela

Economía

Una reconocida empresa de fiambres busca empleados para el puesto de repositor:requisitos y cómo postularse

Una reconocida empresa de fiambres busca empleados para el puesto de repositor: requisitos y cómo postularse

Bono proporcional para jubilados:cómo saber cuánto paga ANSES desde el 25 de agosto

Las reservas del Banco Central quedaron al borde de los USD 51.000 millones y marcaron un nuevo máximo en la era Milei

ARCA prorrogó el Impuesto a las Ganancias:cuál es la nueva fecha y qué pasa si no se presenta la declaración jurada

Internacionales

Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

La misteriosa visita del jefe de la CIA a Moscú:qué se sabe del viaje relámpago de John Ratcliffe

El verdadero Superman:el video viral de un joven de Indonesia combatiendo el fuego

Trump lanzó una dura amenaza contra Irán:“La crisis humanitaria debe detenerse ahora”