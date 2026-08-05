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Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (24 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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El pronóstico para Neuquén este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 12 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 6 - 12 km/h
Lluvia
90% 0.7 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Oeste 1 - 9 km/h
Lluvia
90% 1.7 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 4 - 12 km/h
Lluvia
90% 1 mm

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 12 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 24 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 10°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:30
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 16m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:30 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 24 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 12 - 23 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 Suroeste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
03:00 Oeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 4 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 5 - 9 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Norte 6 - 11 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Norte 5 - 10 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noroeste 6 - 12 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Norte 10 - 17 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noroeste 12 - 21 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Noroeste 10 - 22 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Noroeste 6 - 18 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Noroeste 4 - 13 km/h 90% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Noroeste 3 - 10 km/h 90% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Noroeste 3 - 10 km/h 90% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Oeste 1 - 9 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Suroeste 4 - 10 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Suroeste 5 - 12 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Suroeste 5 - 12 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Suroeste 6 - 12 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Suroeste 4 - 12 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Suroeste 6 - 12 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Suroeste 8 - 16 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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