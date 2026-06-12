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Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar este 12 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 12 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Suroeste 16 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 0 - 6 km/h
Lluvia
70% 0.6 mm

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:48
Puesta del sol18:16
Horas de luz9h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación9%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 12 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:48 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 9h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 12 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 0 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Oeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Oeste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Oeste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Oeste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Oeste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Suroeste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Suroeste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Suroeste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Suroeste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Suroeste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Suroeste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Suroeste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Sur 13 - 28 km/h 0% Cubierto
20:00 10° 10° Sur 10 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 10° Sureste 3 - 17 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 12° Noroeste 0 - 6 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Oeste 3 - 6 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sur 6 - 12 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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