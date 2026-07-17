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¿Qué ropa usar hoy en Neuquén? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.
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El pronóstico para Neuquén este 17 de julio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 12 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Suroeste 6 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 2 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 12 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:46
Puesta del sol18:30
Horas de luz9h 44m
Fase lunarCreciente
Iluminación14%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 17 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:46 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 9h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 17 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 12 - 22 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 4 - 7 km/h 0% Niebla
02:00 Noroeste 7 - 15 km/h 0% Niebla
03:00 Oeste 8 - 17 km/h 0% Niebla
04:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Suroeste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Suroeste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Suroeste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
20:00 10° 10° Noroeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
21:00 10° 10° Norte 4 - 9 km/h 0% Cubierto
22:00 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 4 - 6 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 4 - 7 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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