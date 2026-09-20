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Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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El pronóstico para Neuquén este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 10°. Con vientos de 40 - 81 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
15°
Viento
Oeste 19 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Oeste 37 - 76 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Oeste 30 - 62 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 40 - 81 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:24
Puesta del sol19:27
Horas de luz12h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación66%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:24 y se pone a las 19:27, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 40 - 81 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Oeste 19 - 46 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Oeste 15 - 55 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Oeste 23 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Oeste 23 - 51 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Oeste 14 - 43 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Oeste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Noroeste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Oeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Oeste 19 - 39 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Oeste 27 - 52 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Oeste 33 - 66 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Oeste 36 - 71 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Oeste 40 - 79 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Oeste 40 - 81 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Oeste 39 - 79 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Oeste 38 - 78 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Oeste 37 - 76 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Oeste 37 - 75 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Suroeste 36 - 74 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Suroeste 34 - 69 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Suroeste 33 - 65 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Oeste 30 - 62 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Oeste 30 - 57 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Oeste 31 - 59 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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