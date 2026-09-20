Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

El pronóstico para Neuquén este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 10°. Con vientos de 40 - 81 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 40 - 81 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:24
|Puesta del sol
|19:27
|Horas de luz
|12h 3m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?
Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 07:24 y se pone a las 19:27, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 40 - 81 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Oeste 19 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|19°
|19°
|Oeste 15 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|17°
|17°
|Oeste 23 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|17°
|17°
|Oeste 23 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|15°
|15°
|Oeste 14 - 43 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|14°
|14°
|Oeste 14 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|14°
|14°
|Noroeste 15 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|14°
|14°
|Oeste 16 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|15°
|15°
|Oeste 19 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|17°
|17°
|Oeste 27 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|18°
|18°
|Oeste 33 - 66 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|18°
|18°
|Oeste 36 - 71 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|19°
|19°
|Oeste 40 - 79 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|19°
|19°
|Oeste 40 - 81 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|19°
|19°
|Oeste 39 - 79 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|19°
|19°
|Oeste 38 - 78 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|18°
|18°
|Oeste 37 - 76 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|17°
|17°
|Oeste 37 - 75 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|15°
|15°
|Suroeste 36 - 74 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|13°
|13°
|Suroeste 34 - 69 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|12°
|12°
|Suroeste 33 - 65 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|11°
|11°
|Oeste 30 - 62 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|11°
|11°
|Oeste 30 - 57 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|10°
|7°
|Oeste 31 - 59 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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