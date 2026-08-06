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Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 15 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Oeste 16 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 18 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 8°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:29 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 4.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 18 - 38 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 10 - 17 km/h 90% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Oeste 12 - 21 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Oeste 14 - 24 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Suroeste 16 - 28 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 18 - 32 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 17 - 32 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Suroeste 15 - 30 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 16 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 14 - 30 km/h 0% Soleado
13:00 Oeste 16 - 33 km/h 0% Soleado
14:00 Oeste 18 - 37 km/h 0% Soleado
15:00 Oeste 18 - 38 km/h 0% Soleado
16:00 Oeste 18 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 Oeste 16 - 36 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 16 - 32 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 14 - 30 km/h 0% Soleado
20:00 Oeste 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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