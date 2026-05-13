Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 2 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Este 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Sureste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 13 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 17°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:30
Horas de luz10h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:26 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 13 - 24 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sureste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Suroeste 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Sureste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Este 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Este 7 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Este 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Este 10 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Este 11 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Sureste 9 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sureste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Sureste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Sureste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Sureste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sureste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.