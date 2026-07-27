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Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 2 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 8 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 16°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:39
Puesta del sol18:38
Horas de luz9h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:39 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 9h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 27 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 8 - 18 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 7 - 18 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 Sureste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Sureste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
04:00 Sureste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sur 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 13° Oeste 0 - 13 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Suroeste 1 - 12 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Oeste 4 - 14 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sureste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Este 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Este 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Este 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Este 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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