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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cubierto, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 3 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 20 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:18
Puesta del sol18:18
Horas de luz10h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:18 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 10h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 20 - 30 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 15 - 24 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Suroeste 20 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 14 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 14 - 24 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 13 - 24 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Oeste 12 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Oeste 15 - 30 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Suroeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Suroeste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Oeste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Oeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Suroeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Norte 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noreste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noreste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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