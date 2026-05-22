Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo soleado, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Norte 13 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Norte 12 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 16 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:18
Puesta del sol17:58
Horas de luz9h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:18 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 9h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 35 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 17 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 13 - 24 km/h 0% Soleado
11:00 Norte 13 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Norte 14 - 29 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Norte 16 - 33 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Noroeste 18 - 35 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Noroeste 17 - 35 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Norte 16 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Norte 12 - 30 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Norte 11 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 10° Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.