Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA

El pronóstico para Río Negro este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 48 - 68 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
14°
Viento
Suroeste 36 - 65 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Suroeste 24 - 58 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 48 - 68 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 16°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 25m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:56 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 48 - 68 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 24 - 68 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Norte 17 - 64 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Noroeste 22 - 55 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Noroeste 22 - 58 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Suroeste 28 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Suroeste 48 - 62 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Suroeste 33 - 61 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Suroeste 36 - 64 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Suroeste 36 - 65 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Suroeste 35 - 64 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Suroeste 36 - 67 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Suroeste 34 - 66 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Suroeste 35 - 66 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Suroeste 33 - 66 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Suroeste 34 - 63 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Suroeste 32 - 64 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Suroeste 24 - 58 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Suroeste 17 - 42 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Oeste 10 - 29 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 10° Oeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Oeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Noroeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.