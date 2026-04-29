Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 29 de abril de 2026
Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
El pronóstico para Río Negro este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 8°. Con vientos de 48 - 68 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 48 - 68 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:56
|Puesta del sol
|18:21
|Horas de luz
|10h 25m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 07:56 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 48 - 68 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Norte 24 - 68 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|13°
|13°
|Norte 17 - 64 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|14°
|14°
|Noroeste 22 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|15°
|15°
|Noroeste 22 - 58 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Suroeste 28 - 62 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|14°
|14°
|Suroeste 48 - 62 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|13°
|13°
|Suroeste 33 - 61 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|14°
|14°
|Suroeste 36 - 64 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|14°
|14°
|Suroeste 36 - 65 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|15°
|15°
|Suroeste 35 - 64 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|15°
|15°
|Suroeste 36 - 67 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|15°
|15°
|Suroeste 34 - 66 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|15°
|15°
|Suroeste 35 - 66 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|15°
|15°
|Suroeste 33 - 66 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|15°
|15°
|Suroeste 34 - 63 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|15°
|15°
|Suroeste 32 - 64 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|15°
|15°
|Suroeste 24 - 58 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|14°
|14°
|Suroeste 17 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|12°
|12°
|Oeste 10 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|10°
|10°
|Oeste 8 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|9°
|9°
|Oeste 6 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|9°
|10°
|Oeste 3 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|9°
|10°
|Noroeste 3 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|8°
|8°
|Norte 6 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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