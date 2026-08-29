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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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El pronóstico para Río Negro este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 22 - 44 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Oeste 18 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 1 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 22 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 19°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol18:45
Horas de luz11h 5m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:40 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 22 - 44 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Noroeste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noroeste 14 - 28 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noroeste 18 - 36 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Noroeste 20 - 40 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Oeste 22 - 42 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Oeste 22 - 44 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Oeste 22 - 43 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Oeste 18 - 41 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Oeste 10 - 33 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Norte 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Este 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° Sureste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Norte 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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