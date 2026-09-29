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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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El pronóstico para Río Negro este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 22 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 18 - 34 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Cubierto
11°
Viento
Sur 21 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Sur 19 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 22 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:49
Puesta del sol19:15
Horas de luz12h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación89%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:49 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 22 - 43 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 9 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sur 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 15 - 27 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 17 - 32 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 18 - 34 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Suroeste 17 - 34 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 10° 10° Suroeste 18 - 34 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 12° 12° Suroeste 20 - 39 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Suroeste 20 - 40 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Suroeste 21 - 42 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Suroeste 22 - 43 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Suroeste 22 - 43 km/h 0% Cubierto
17:00 11° 11° Sur 21 - 42 km/h 0% Cubierto
18:00 10° 10° Sur 18 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° Sur 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sur 16 - 32 km/h 0% Cubierto
21:00 Sur 19 - 33 km/h 0% Cubierto
22:00 Sur 19 - 35 km/h 0% Cubierto
23:00 Sur 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sur 18 - 36 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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