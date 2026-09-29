Clima en Córdoba: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

El pronóstico para Córdoba este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 14°. Con vientos de 23 - 54 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 23 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 1.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:57
|Puesta del sol
|19:17
|Horas de luz
|12h 20m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|89%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 06:57 y se pone a las 19:17, dando aproximadamente 12h 20m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 23 - 54 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Sur 9 - 19 km/h
|40% 1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|15°
|15°
|Sur 10 - 20 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|15°
|15°
|Sur 14 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|15°
|15°
|Sur 15 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|16°
|16°
|Sur 16 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|15°
|15°
|Sur 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|16°
|16°
|Sur 17 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|16°
|16°
|Sur 17 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|17°
|17°
|Sur 23 - 52 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Sur 23 - 54 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|18°
|18°
|Sur 22 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|20°
|20°
|Sur 20 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|21°
|21°
|Sur 17 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|22°
|22°
|Sur 16 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|22°
|22°
|Sur 15 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|22°
|22°
|Sur 12 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|22°
|22°
|Sur 12 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|21°
|21°
|Sureste 10 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|19°
|19°
|Sureste 7 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|17°
|17°
|Sureste 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|16°
|16°
|Sur 2 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|15°
|15°
|Oeste 2 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Oeste 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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