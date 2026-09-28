Clima en Buenos Aires: cuándo se terminan las lluvias y vuelve el buen tiempo, según el SMN

Lluvias, tormentas e inundaciones. Foto: REUTERS

Tras un inicio de semana marcado por las precipitaciones, muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿hasta cuándo seguirá la lluvia en el AMBA? El pronóstico trae una buena noticia para quienes ya están cansados del paraguas, ya que la inestabilidad tiene fecha de vencimiento y será reemplazada por varios días de tiempo más estable.

Durante este lunes 28, la jornada se presenta variable, con lluvias previstas durante la mañana y un nuevo período de lluvias hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima de 14°C y una máxima de 19°C.

Las condiciones inestables continuarán el martes 29, cuando se esperan tormentas y chaparrones aislados durante buena parte del día. Será, además, la jornada con las mayores probabilidades de tormentas de toda la semana, acompañada por ráfagas de viento que podrían alcanzar intensidades moderadas a fuertes.

Las condiciones inestables continuarán el martes 29, cuando se esperan tormentas y chaparrones aislados durante buena parte del día. Foto: SMN

La buena noticia llegará el miércoles 30. A partir de ese día, el cielo comenzará a despejarse y desaparecerán las chances de lluvia. El termómetro oscilará entre los 10°C y los 19°C, en una jornada que marcará el regreso del sol a la Ciudad.

La mejora se consolidará durante el jueves 1° y el viernes 2 de octubre, con tiempo estable, cielo entre despejado y parcialmente nublado, y temperaturas agradables para la época. Las máximas rondarán los 18°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 10°C y los 11°C.

De cara al fin de semana, el sábado 3 aparece con una baja probabilidad de lluvias aisladas durante las primeras horas del día, aunque no se esperan fenómenos significativos. Luego volverán las buenas condiciones, que se extenderán durante el domingo 4, cuando el cielo permanecerá parcialmente nublado y sin precipitaciones.

Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

Cómo estará el clima esta semana