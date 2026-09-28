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Clima en Buenos Aires: cuándo se terminan las lluvias y vuelve el buen tiempo, según el SMN

¿Hasta cuándo seguirá la lluvia en el AMBA? es una de las preguntas que predominó este fin de semana. En la nota te contamos todos los detalles del clima.

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Lluvias, tormentas e inundaciones.
Lluvias, tormentas e inundaciones. Foto: REUTERS
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Tras un inicio de semana marcado por las precipitaciones, muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿hasta cuándo seguirá la lluvia en el AMBA? El pronóstico trae una buena noticia para quienes ya están cansados del paraguas, ya que la inestabilidad tiene fecha de vencimiento y será reemplazada por varios días de tiempo más estable.

Durante este lunes 28, la jornada se presenta variable, con lluvias previstas durante la mañana y un nuevo período de lluvias hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima de 14°C y una máxima de 19°C.

Las condiciones inestables continuarán el martes 29, cuando se esperan tormentas y chaparrones aislados durante buena parte del día. Será, además, la jornada con las mayores probabilidades de tormentas de toda la semana, acompañada por ráfagas de viento que podrían alcanzar intensidades moderadas a fuertes.

Las condiciones inestables continuarán el martes 29, cuando se esperan tormentas y chaparrones aislados durante buena parte del día. Foto: SMN

La buena noticia llegará el miércoles 30. A partir de ese día, el cielo comenzará a despejarse y desaparecerán las chances de lluvia. El termómetro oscilará entre los 10°C y los 19°C, en una jornada que marcará el regreso del sol a la Ciudad.

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La mejora se consolidará durante el jueves 1° y el viernes 2 de octubre, con tiempo estable, cielo entre despejado y parcialmente nublado, y temperaturas agradables para la época. Las máximas rondarán los 18°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 10°C y los 11°C.

De cara al fin de semana, el sábado 3 aparece con una baja probabilidad de lluvias aisladas durante las primeras horas del día, aunque no se esperan fenómenos significativos. Luego volverán las buenas condiciones, que se extenderán durante el domingo 4, cuando el cielo permanecerá parcialmente nublado y sin precipitaciones.

Clima durante el fin de semana
Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

Cómo estará el clima esta semana

  • Lunes: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con chaparrones a la madrugada y noche, y lluvias aisladas el resto del día. Habrá ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Martes: mínima de 13 °C y máxima de 20 °C con tormentas hasta la mañana y chaparrones a la tarde. Además, se esperan ráfagas de hasta 59 km/h.
  • Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C con cielo de parcialmente a mayormente nublado.
  • Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 18 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 18 °C con cielo mayormente nublado.
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