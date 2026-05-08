Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 8 de mayo de 2026
Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
El pronóstico para Río Negro este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de 8°. Con vientos de 43 - 77 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 11°.
Viento: 43 - 77 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:05
|Puesta del sol
|18:10
|Horas de luz
|10h 5m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|62%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 11°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:05 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 43 - 77 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|10°
|Suroeste 38 - 67 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|10°
|6°
|Suroeste 37 - 67 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|10°
|6°
|Suroeste 37 - 66 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|10°
|6°
|Suroeste 37 - 66 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|10°
|6°
|Suroeste 37 - 66 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|9°
|6°
|Suroeste 37 - 67 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|9°
|5°
|Suroeste 37 - 67 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|9°
|5°
|Suroeste 36 - 67 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|8°
|4°
|Suroeste 32 - 63 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|8°
|5°
|Suroeste 25 - 57 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|10°
|7°
|Suroeste 19 - 46 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|11°
|11°
|Suroeste 20 - 39 km/h
|60% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|10°
|10°
|Sur 20 - 39 km/h
|80% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|10°
|10°
|Sur 29 - 52 km/h
|90% 1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|10°
|10°
|Sur 34 - 59 km/h
|80% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|11°
|11°
|Sur 39 - 68 km/h
|90% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|11°
|11°
|Sur 40 - 72 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|10°
|6°
|Sur 42 - 75 km/h
|80% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|10°
|6°
|Sur 40 - 77 km/h
|80% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|9°
|5°
|Sur 39 - 73 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|9°
|5°
|Sur 41 - 72 km/h
|60% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|10°
|5°
|Sur 43 - 75 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|10°
|10°
|Sur 41 - 77 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|11°
|11°
|Sur 41 - 73 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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