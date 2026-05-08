Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.

El pronóstico para Río Negro este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 43 - 77 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 32 - 63 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sur 40 - 72 km/h
Lluvia
70% 0.3 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Sur 43 - 75 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 43 - 77 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 5m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:05 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 43 - 77 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Suroeste 38 - 67 km/h 0% Cubierto
02:00 10° Suroeste 37 - 67 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Suroeste 37 - 66 km/h 0% Cubierto
04:00 10° Suroeste 37 - 66 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Suroeste 37 - 66 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 37 - 67 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 37 - 67 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 36 - 67 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 32 - 63 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 25 - 57 km/h 0% Cubierto
11:00 10° Suroeste 19 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Suroeste 20 - 39 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 10° 10° Sur 20 - 39 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 10° 10° Sur 29 - 52 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° 10° Sur 34 - 59 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 11° 11° Sur 39 - 68 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 11° 11° Sur 40 - 72 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 10° Sur 42 - 75 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 10° Sur 40 - 77 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sur 39 - 73 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sur 41 - 72 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 10° Sur 43 - 75 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 10° 10° Sur 41 - 77 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Sur 41 - 73 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.