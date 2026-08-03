¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 6° para este 3 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 22 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:16
|Puesta del sol
|18:20
|Horas de luz
|10h 4m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|76%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:16 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 22 - 41 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|7°
|Noroeste 10 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|7°
|6°
|Noroeste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|7°
|6°
|Noroeste 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|7°
|6°
|Noroeste 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|7°
|5°
|Noroeste 10 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|7°
|5°
|Noroeste 10 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|7°
|5°
|Noroeste 11 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|8°
|5°
|Noroeste 13 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|8°
|6°
|Noroeste 17 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|10°
|8°
|Noroeste 16 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|11°
|11°
|Noroeste 14 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|14°
|14°
|Noroeste 19 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|13°
|13°
|Noroeste 22 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|14°
|14°
|Noroeste 19 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|16°
|16°
|Noroeste 18 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|16°
|16°
|Noroeste 17 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|16°
|16°
|Noroeste 13 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|14°
|14°
|Noroeste 9 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|12°
|12°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|11°
|11°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|10°
|10°
|Norte 13 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|10°
|8°
|Norte 15 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|9°
|8°
|Norte 14 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|9°
|7°
|Noroeste 13 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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