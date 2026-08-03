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¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 17 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noroeste 13 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Norte 15 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 22 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación76%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:16 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 22 - 41 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 17 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Noroeste 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Noroeste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Noroeste 19 - 35 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Noroeste 22 - 41 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Noroeste 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Noroeste 18 - 38 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Noroeste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Noroeste 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Norte 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Norte 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Norte 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Norte 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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