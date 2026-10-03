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¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
12°
Viento
Oeste 19 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Oeste 21 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Noroeste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 24 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:42
Puesta del sol19:19
Horas de luz12h 37m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:42 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 12h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 24 - 49 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 20 - 35 km/h 30% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Norte 18 - 35 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noroeste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noroeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 18 - 31 km/h 0% Soleado
08:00 10° Oeste 20 - 34 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Oeste 19 - 35 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Oeste 22 - 41 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Oeste 24 - 46 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Oeste 23 - 46 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Oeste 23 - 45 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Oeste 24 - 47 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Oeste 24 - 49 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Oeste 24 - 47 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Oeste 21 - 47 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Oeste 14 - 39 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Oeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Noroeste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Noroeste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Noroeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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