¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 3 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 24 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.9 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:42
|Puesta del sol
|19:19
|Horas de luz
|12h 37m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|49%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 06:42 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 12h 37m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 24 - 49 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Norte 20 - 35 km/h
|30% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|12°
|12°
|Norte 18 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|11°
|11°
|Noroeste 17 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|11°
|11°
|Noroeste 17 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|9°
|7°
|Noroeste 17 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|8°
|6°
|Oeste 17 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|8°
|6°
|Oeste 18 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|10°
|7°
|Oeste 20 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|12°
|12°
|Oeste 19 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|14°
|14°
|Oeste 22 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|16°
|16°
|Oeste 24 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|17°
|17°
|Oeste 23 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|18°
|18°
|Oeste 23 - 45 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|18°
|18°
|Oeste 24 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|19°
|19°
|Oeste 24 - 49 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|19°
|19°
|Oeste 24 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|19°
|19°
|Oeste 21 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|18°
|18°
|Oeste 14 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|16°
|16°
|Oeste 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|14°
|14°
|Noroeste 9 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|13°
|13°
|Noroeste 12 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|12°
|12°
|Noroeste 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|12°
|12°
|Noroeste 14 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|12°
|12°
|Noroeste 18 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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