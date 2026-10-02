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El clima en Río Negro hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Río Negro este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 28 - 54 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 17 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Norte 28 - 54 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Norte 27 - 48 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 28 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:44
Puesta del sol19:18
Horas de luz12h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación61%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:44 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 12h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 28 - 54 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 18 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 19 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Norte 20 - 38 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Norte 21 - 40 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Norte 20 - 41 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 13° 13° Noreste 20 - 40 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Noreste 23 - 42 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Norte 25 - 46 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Norte 24 - 48 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Norte 28 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Norte 19 - 52 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Norte 24 - 42 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Norte 27 - 46 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Norte 26 - 49 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Norte 27 - 48 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Norte 25 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Noroeste 21 - 44 km/h 30% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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