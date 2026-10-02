El clima en Río Negro hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Río Negro este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 5°. Con vientos de 28 - 54 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 28 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:44
|Puesta del sol
|19:18
|Horas de luz
|12h 34m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|61%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 06:44 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 12h 34m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 28 - 54 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|3°
|Noreste 15 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|6°
|3°
|Noreste 16 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|6°
|2°
|Noreste 17 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|6°
|3°
|Noreste 17 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|5°
|2°
|Norte 16 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|6°
|3°
|Noreste 18 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|6°
|3°
|Noreste 19 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|7°
|4°
|Noreste 17 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|9°
|6°
|Noreste 17 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|11°
|11°
|Norte 20 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|12°
|12°
|Norte 21 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|11°
|11°
|Norte 20 - 41 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|13°
|13°
|Noreste 20 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|14°
|14°
|Noreste 23 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|15°
|15°
|Norte 25 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|15°
|15°
|Norte 24 - 48 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|16°
|16°
|Norte 28 - 54 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|15°
|15°
|Norte 19 - 52 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|14°
|14°
|Norte 24 - 42 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|13°
|13°
|Norte 27 - 46 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|13°
|13°
|Norte 26 - 49 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|13°
|13°
|Norte 27 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|12°
|12°
|Norte 25 - 49 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|12°
|12°
|Noroeste 21 - 44 km/h
|30% 1.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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