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El clima en Río Negro hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 18 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
11°
Viento
Sur 17 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 20 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:47
Puesta del sol19:16
Horas de luz12h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:47 y se pone a las 19:16, dando aproximadamente 12h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 20 - 40 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
02:00 Suroeste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
03:00 Suroeste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
04:00 Suroeste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
05:00 Suroeste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 14 - 25 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 14 - 25 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 18 - 35 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Sur 19 - 37 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sur 20 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Sur 20 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Sur 19 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Sur 18 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Sur 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Sur 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Sur 17 - 36 km/h 0% Cubierto
18:00 10° Sur 17 - 33 km/h 0% Cubierto
19:00 Sur 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sur 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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