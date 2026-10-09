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El clima en Río Negro hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 17h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Este 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Este 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 11 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:32
Puesta del sol19:26
Horas de luz12h 54m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:32 y se pone a las 19:26, dando aproximadamente 12h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 7 - 16 km/h 0% Cubierto
02:00 Sureste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
03:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
05:00 Sureste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
06:00 Sureste 4 - 7 km/h 0% Cubierto
07:00 Sureste 5 - 8 km/h 0% Cubierto
08:00 Sureste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Este 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Este 15 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Este 14 - 31 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Este 13 - 29 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Este 13 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Este 13 - 28 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Este 16 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Este 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Este 15 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Este 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Este 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° Este 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Este 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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