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El tiempo en Río Negro hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Niebla
Viento
Noreste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:31
Puesta del sol18:04
Horas de luz9h 33m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:31 y se pone a las 18:04, dando aproximadamente 9h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Norte 7 - 20 km/h 0% Cubierto
02:00 10° Norte 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 7 - 11 km/h 0% Neblina
09:00 Noreste 8 - 13 km/h 0% Niebla
10:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Niebla
11:00 Norte 12 - 28 km/h 0% Niebla
12:00 10° Norte 13 - 26 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Norte 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Noreste 8 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Norte 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Norte 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Noreste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Noreste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Noreste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Noreste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Noreste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Noreste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Noreste 7 - 12 km/h 30% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 10° 10° Noreste 8 - 14 km/h 40% 1.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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