El tiempo en Río Negro hoy, 9 de mayo de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 5° para este 9 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 41 - 74 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:06
|Puesta del sol
|18:09
|Horas de luz
|10h 3m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|53%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:06 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 41 - 74 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|10°
|Sur 41 - 71 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|11°
|11°
|Sur 41 - 74 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|11°
|11°
|Sur 40 - 73 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|11°
|11°
|Sur 39 - 73 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|11°
|11°
|Sur 36 - 68 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|10°
|10°
|Sur 35 - 64 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|10°
|10°
|Sur 36 - 63 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|10°
|6°
|Sur 35 - 65 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|10°
|6°
|Sur 33 - 62 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|10°
|6°
|Sur 31 - 58 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|11°
|11°
|Sur 33 - 59 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|11°
|11°
|Sur 35 - 70 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|11°
|11°
|Sur 34 - 66 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|11°
|11°
|Suroeste 33 - 62 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|11°
|11°
|Suroeste 30 - 61 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|11°
|11°
|Suroeste 31 - 58 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|10°
|7°
|Suroeste 24 - 57 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|10°
|7°
|Suroeste 21 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|9°
|6°
|Suroeste 19 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|9°
|6°
|Oeste 20 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|8°
|6°
|Oeste 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|7°
|4°
|Oeste 15 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|6°
|4°
|Oeste 14 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|6°
|3°
|Oeste 14 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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