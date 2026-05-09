Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Sur 33 - 62 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Suroeste 24 - 57 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 15 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 41 - 74 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 3m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:06 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 41 - 74 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sur 41 - 71 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 11° 11° Sur 41 - 74 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Sur 40 - 73 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Sur 39 - 73 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Sur 36 - 68 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Sur 35 - 64 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Sur 36 - 63 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Sur 35 - 65 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Sur 33 - 62 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Sur 31 - 58 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sur 33 - 59 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Sur 35 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Sur 34 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Suroeste 33 - 62 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Suroeste 30 - 61 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Suroeste 31 - 58 km/h 0% Cubierto
17:00 10° Suroeste 24 - 57 km/h 0% Cubierto
18:00 10° Suroeste 21 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 19 - 37 km/h 0% Cubierto
20:00 Oeste 20 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.