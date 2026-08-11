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Evolución del clima en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 11 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Río Negro este 11 de agosto de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de -1°. Con vientos de 10 - 18 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 4 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Este 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 8 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 10 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 22m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 11 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:06 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 11 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 10 - 18 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 2 - 2 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 0 - 2 km/h 0% Cubierto
03:00 Este 1 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 1 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sureste 2 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Este 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Este 4 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 Noreste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Noreste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° 10° Noreste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 10° 10° Noreste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° 11° Noreste 4 - 15 km/h 0% Soleado
17:00 10° 10° Este 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Este 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Este 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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