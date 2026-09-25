comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Suroeste 25 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Suroeste 18 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 32 - 61 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:56
Puesta del sol19:11
Horas de luz12h 15m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 25 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:56 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 12h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 25 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 32 - 61 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Oeste 26 - 47 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Oeste 27 - 46 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Oeste 27 - 48 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Oeste 26 - 47 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Oeste 26 - 45 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Oeste 24 - 45 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Suroeste 19 - 41 km/h 0% Soleado
08:00 12° 12° Suroeste 18 - 34 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Suroeste 25 - 45 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Suroeste 27 - 51 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Suroeste 31 - 58 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Suroeste 32 - 61 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Suroeste 31 - 61 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Suroeste 29 - 60 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Suroeste 26 - 56 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Suroeste 22 - 50 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Suroeste 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sur 14 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sur 8 - 26 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Sur 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Llega un sacudón climático a Buenos Aires:empieza con 27 °C, sigue con viento fuerte y termina con lluvias

    Llega un sacudón climático a Buenos Aires: empieza con 27 °C, sigue con viento fuerte y termina con lluvias

  2. Cómo estará el clima este jueves 24 de septiembre y cuándo regresan las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Cómo estará el clima este jueves 24 de septiembre y cuándo regresan las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

  3. Alerta roja por lluvias extremas:un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

    Alerta roja por lluvias extremas: un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

  4. Clima hoy en Buenos Aires:cómo estará el tiempo en la previa de la primavera y cuándo regresan las lluvias, según el SMN

    Clima hoy en Buenos Aires: cómo estará el tiempo en la previa de la primavera y cuándo regresan las lluvias, según el SMN

  5. Cielo cubierto y temperaturas bajas:así estará el clima en Buenos Aires este martes 25 de agosto

    Cielo cubierto y temperaturas bajas: así estará el clima en Buenos Aires este martes 25 de agosto
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Autorizaron la venta de tierras frente al Perito Moreno para una inversión hotelera proveniente de Emiratos Árabes

Autorizaron la venta de tierras frente al Perito Moreno para una inversión hotelera proveniente de Emiratos Árabes

Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu:analizaron el “cambio positivo para Israel que está ocurriendo en América Latina”

Javier Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central:“Comienza el fin de la inflación”

El Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica el Banco Central y el régimen de Zona Fría

Economía

Vaca Muerta recibió una propuesta de financiamiento por USD 6.000 millones desde Estados Unidos

Vaca Muerta recibió una propuesta de financiamiento por USD 6.000 millones desde Estados Unidos

El riesgo país subió a los 578 puntos y el dólar oficial cerró a $1540, marcando un nuevo máximo

Dólar y elecciones:la advertencia de la ex número dos del FMI al Gobierno que enciende una señal de alerta para 2027

La actividad económica registró en julio una caída del 2,9%, según informó el INDEC

Internacionales

Europa en alerta:el arsenal de la guerra entre Rusia y Ucrania amenaza con cruzar las fronteras

⚠️ EUROPA EN ALERTA | El arsenal de la guerra de Ucrania amenaza con cruzar las fronteras

Donald Trump calificó de “gran reunión” su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

Bad Bunny le cedió a Lula da Silva los derechos de “Lo que le pasó a Hawaii” para grabar su spot de campaña

Fuertes imágenes:el video del volcán Kīlauea que volvió a expulsar lava en Hawái