Evolución del clima en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 5° para este 4 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 32 - 61 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.
Mañana se esperan 8° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:31
|Puesta del sol
|18:51
|Horas de luz
|11h 20m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|47%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 07:31 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 11h 20m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 32 - 61 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|3°
|Oeste 16 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|7°
|4°
|Oeste 17 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|6°
|4°
|Oeste 17 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|6°
|3°
|Oeste 16 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|6°
|3°
|Oeste 16 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|7°
|4°
|Oeste 15 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|8°
|5°
|Oeste 16 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|8°
|5°
|Oeste 17 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|9°
|7°
|Suroeste 18 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|11°
|11°
|Suroeste 26 - 49 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|11°
|11°
|Suroeste 26 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|12°
|12°
|Suroeste 27 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|12°
|12°
|Suroeste 29 - 57 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|12°
|12°
|Suroeste 30 - 60 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|11°
|11°
|Suroeste 31 - 61 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|11°
|11°
|Suroeste 32 - 61 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|9°
|6°
|Sur 28 - 61 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|8°
|5°
|Sur 29 - 53 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|8°
|4°
|Sur 25 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|7°
|3°
|Suroeste 24 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|6°
|3°
|Suroeste 23 - 43 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|6°
|3°
|Suroeste 22 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|6°
|3°
|Suroeste 20 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|6°
|3°
|Suroeste 20 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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