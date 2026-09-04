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Evolución del clima en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 18 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sur 28 - 61 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 22 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 32 - 61 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol18:51
Horas de luz11h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:31 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 11h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 32 - 61 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 Oeste 16 - 28 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 17 - 30 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Suroeste 26 - 49 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Suroeste 26 - 52 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Suroeste 27 - 55 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Suroeste 29 - 57 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Suroeste 30 - 60 km/h 0% Soleado
15:00 11° 11° Suroeste 31 - 61 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Suroeste 32 - 61 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Sur 28 - 61 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sur 29 - 53 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Sur 25 - 51 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 24 - 44 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 23 - 43 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 22 - 40 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 20 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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