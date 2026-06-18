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Evolución del tiempo en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 14 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 27 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:35
Puesta del sol17:50
Horas de luz9h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:35 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 27 - 50 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 27 - 50 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 26 - 48 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 26 - 48 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 23 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 23 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 22 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Oeste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Suroeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Suroeste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Suroeste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Suroeste 23 - 42 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Suroeste 21 - 45 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Oeste 14 - 39 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Oeste 13 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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