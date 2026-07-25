Evolución del tiempo en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.

Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.