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Evolución del tiempo en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (8 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noroeste 19 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Oeste 12 - 29 km/h
Lluvia
30% 3.3 mm
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:25
Puesta del sol18:12
Horas de luz9h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación86%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 25 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:25 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 9h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 25 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 14 - 25 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 21 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 19 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 20 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Noroeste 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Noroeste 19 - 34 km/h 0% Cubierto
11:00 10° 10° Noroeste 19 - 33 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 10° 10° Noroeste 20 - 33 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 11° 11° Noroeste 21 - 39 km/h 70% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Noroeste 16 - 36 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Noroeste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noroeste 16 - 42 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 12° 12° Oeste 12 - 29 km/h 30% 3.3 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Suroeste 11 - 30 km/h 40% 1.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Oeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Suroeste 17 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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