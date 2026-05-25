Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo soleado, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Suroeste 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 17°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:21
Puesta del sol17:56
Horas de luz9h 35m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:21 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 9h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Oeste 9 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Oeste 10 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Suroeste 11 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° Suroeste 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 0 - 1 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.