Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

El pronóstico para Río Negro este 14 de agosto de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de 3°. Con vientos de 26 - 51 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 26 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:02
|Puesta del sol
|18:30
|Horas de luz
|10h 28m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|5%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 14 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:02 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 14 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 26 - 51 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|5°
|2°
|Noreste 16 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|5°
|2°
|Noreste 17 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|4°
|1°
|Norte 16 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|4°
|1°
|Norte 16 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|4°
|0°
|Norte 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|3°
|0°
|Norte 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|3°
|0°
|Norte 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|3°
|0°
|Norte 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|4°
|0°
|Norte 18 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|6°
|3°
|Norte 20 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|8°
|5°
|Norte 20 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|10°
|7°
|Norte 26 - 51 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|10°
|10°
|Norte 18 - 49 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|11°
|11°
|Norte 23 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|11°
|11°
|Norte 22 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|11°
|11°
|Norte 22 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|12°
|12°
|Norte 19 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|11°
|11°
|Norte 17 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|11°
|11°
|Norte 16 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|11°
|11°
|Norte 17 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|10°
|8°
|Norte 14 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|8°
|6°
|Norte 15 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|8°
|6°
|Norte 17 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|8°
|5°
|Norte 17 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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