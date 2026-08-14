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Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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El pronóstico para Río Negro este 14 de agosto de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 26 - 51 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 18 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Norte 19 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 15 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 26 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:30
Horas de luz10h 28m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 14 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:02 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 14 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 26 - 51 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 18 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 20 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Norte 26 - 51 km/h 0% Cubierto
13:00 10° 10° Norte 18 - 49 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Norte 23 - 44 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Norte 22 - 44 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Norte 22 - 46 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Norte 19 - 43 km/h 0% Cubierto
18:00 11° 11° Norte 17 - 33 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Norte 16 - 30 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Norte 17 - 30 km/h 0% Cubierto
21:00 10° Norte 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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