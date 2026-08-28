comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo cubierto, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noroeste 20 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Noroeste 19 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noroeste 14 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 25 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol18:44
Horas de luz11h 2m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:42 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 25 - 48 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 9 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 14 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Noroeste 20 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Noroeste 22 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Noroeste 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Noroeste 19 - 35 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Noroeste 22 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Noroeste 24 - 45 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Noroeste 25 - 47 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noroeste 23 - 47 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Noroeste 19 - 43 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Noroeste 14 - 34 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Noroeste 12 - 23 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Noroeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Noroeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Noroeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Noroeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Días soleados y máximas cerca de los 20 °C:cuándo mejora el clima en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa

    Días soleados y máximas cerca de los 20 °C: cuándo mejora el clima en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa

  2. Tormentón de Santa Rosa en el AMBA:cuándo dejará de llover y cómo seguirá el clima

    Tormentón de Santa Rosa en el AMBA: cuándo dejará de llover y cómo seguirá el clima

  3. Temperaturas y lluvias en Misiones:los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

    Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

  4. ¿Se terminan los días grises? cómo estará el clima esta semana y cuándo vuelve a bajar la temperatura, según el SMN

    ¿Se terminan los días grises? cómo estará el clima esta semana y cuándo vuelve a bajar la temperatura, según el SMN

  5. Santa Rosa se instala en Buenos Aires:qué día mejora el clima después del fuerte tormentón

    Santa Rosa se instala en Buenos Aires: qué día mejora el clima después del fuerte tormentón
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei reivindicó los “valores del judaísmo” y descartó cambios en su programa económico

Javier Milei reivindicó los “valores del judaísmo” y descartó cambios en su programa económico

Fernando Cerimedo envió una nueva carta desde la cárcel y negó haber tenido funciones oficiales en el gobierno de Bolivia

Mayra Mendoza destacó la aprobación de la Ley Ema:“Buscamos proteger a nuestras infancias”

La pulseada entre Estados Unidos y China por la infraestructura tecnológica argentina

Economía

El Gobierno impulsa un salario mínimo de $1.070.000 en las paritarias:quiénes podrían cobrarlo

El Gobierno impulsa un salario mínimo de $1.070.000 en las paritarias: quiénes podrían cobrarlo

ANSES confirmó un aumento para las Pensiones No Contributivas:cuánto se cobrará en septiembre 2026

En plena crisis por la morosidad, el Banco Central publicó una guía para quienes deseen pedir un préstamo

Saldo negativo de la SUBE:cómo quedan los montos en septiembre 2026 para colectivos, trenes y subtes

Opinión

Opinión | Reducir los ensayos nucleares fue una decisión. El futuro, también

Opinión | Reducir los ensayos nucleares fue una decisión. El futuro, también

Donald Trump aseguró que Vladimir Putin “no va a atacar territorio de la OTAN”

Donald Trump firmó el decreto para cambiar el nombre del Lago Ontario a Lago América y tensó aún más la relación con Canadá

Impresionante video:dramáticas imágenes del rescate aéreo tras el deslizamiento de lodo que devastó la frontera entre China y Nepal