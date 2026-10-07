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Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (5.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Este 18 - 31 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Este 18 - 35 km/h
Lluvia
60% 0.4 mm
Noche
Cubierto
Viento
Sureste 19 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 23 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 5.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:36
Puesta del sol19:24
Horas de luz12h 48m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:36 y se pone a las 19:24, dando aproximadamente 12h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 5.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 23 - 43 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 17 - 29 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Este 16 - 29 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Este 15 - 27 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Este 16 - 27 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Este 16 - 28 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Este 17 - 29 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Este 17 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Este 16 - 29 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 10° Este 18 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 10° Este 19 - 35 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 10° 10° Sureste 21 - 39 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Este 22 - 41 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Este 22 - 42 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 11° 11° Este 23 - 43 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° Este 22 - 42 km/h 50% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 10° Este 20 - 39 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Este 18 - 35 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Este 18 - 32 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sureste 19 - 33 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sureste 20 - 34 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 20 - 36 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 19 - 35 km/h 0% Cubierto
23:00 Este 18 - 33 km/h 0% Cubierto
24:00 Sureste 17 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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