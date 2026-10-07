Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 23 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 5.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.