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Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo soleado, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Norte 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Norte 21 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 19 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 23 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 14°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:26
Puesta del sol18:54
Horas de luz11h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación15%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 7 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:26 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 11h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 7 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 23 - 45 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 14 - 25 km/h 0% Soleado
08:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 14 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 16 - 32 km/h 0% Soleado
11:00 Norte 17 - 34 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Norte 20 - 40 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Norte 22 - 44 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Norte 22 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Norte 21 - 43 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Norte 22 - 42 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Norte 21 - 42 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Norte 18 - 40 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Norte 14 - 32 km/h 0% Soleado
20:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 20 - 35 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 23 - 39 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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