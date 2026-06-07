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Pronóstico en Río Negro: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Suroeste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Sur 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sur 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 15 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 14°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:30
Puesta del sol17:50
Horas de luz9h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:30 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 15 - 30 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 6 - 11 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Norte 5 - 11 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Oeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Suroeste 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Suroeste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Suroeste 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Suroeste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Suroeste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Suroeste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Suroeste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Sur 11 - 27 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Sur 10 - 19 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Sur 9 - 17 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Sur 11 - 19 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Sur 12 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Sur 9 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 10° 10° Sur 8 - 15 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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