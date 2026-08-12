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Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar del clima este 12 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 12 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Este 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sureste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 10 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 10°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 23m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 12 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:05 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 12 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 10 - 23 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 4 - 13 km/h 0% Cubierto
02:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Niebla
04:00 Noreste 6 - 13 km/h 0% Niebla
05:00 Este 4 - 11 km/h 0% Niebla
06:00 Este 3 - 9 km/h 0% Cubierto
07:00 Noreste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 2 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 Sureste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 Sureste 3 - 15 km/h 0% Cubierto
12:00 Sureste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 Este 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Sureste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° Sureste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° 10° Sureste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sureste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 4 - 5 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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