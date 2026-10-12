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Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar del clima este 12 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Puerto Blest, en Río Negro. Foto: Unsplash.
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 12 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 17 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 18 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 18 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:27
Puesta del sol19:29
Horas de luz13h 2m
Fase lunarCreciente
Iluminación4%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 12 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:27 y se pone a las 19:29, dando aproximadamente 13h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 12 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Noreste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Noreste 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Norte 14 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Norte 14 - 30 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Norte 13 - 30 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Noreste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Noreste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Noreste 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Noreste 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Noreste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noreste 19 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Noreste 18 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Noreste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Noreste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Noreste 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Noreste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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