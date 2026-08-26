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Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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El pronóstico para Río Negro este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 11°. Con vientos de 26 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Norte 19 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Noroeste 18 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Noroeste 16 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 26 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 19°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 57m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:45 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 26 - 46 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 19 - 45 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 13° 13° Norte 20 - 46 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 12° 12° Norte 24 - 44 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 12° 12° Norte 23 - 41 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 12° 12° Norte 22 - 40 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 11° 11° Noroeste 17 - 38 km/h 40% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Norte 19 - 32 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Noroeste 20 - 34 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Norte 19 - 35 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Norte 21 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Norte 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Norte 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Noroeste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Noroeste 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Noroeste 23 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Noroeste 21 - 44 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Noroeste 18 - 42 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Noroeste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Noroeste 13 - 26 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Noroeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Noroeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Noroeste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Noroeste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Noroeste 19 - 31 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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